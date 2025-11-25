Ti vengo a prendere con tutto il braccialetto e ti taglio la testa | ex marito arrestato a Napoli per stalking
“Ti vengo a prendere con tutto il braccialetto e ti taglio la testa”. Sono le parole, accompagnate da un gesto inequivocabile, che un uomo ha rivolto alla ex moglie dopo averla seguita fino al luogo dove lavorava, nonostante lei l’avesse già denunciato. L’ennesimo episodio di violenza è accaduto ieri al Vomero, quartiere bene di Napoli, e la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo, che è stato arrestato per stalking, era già stato denunciato per lo stesso motivo l’11 ottobre scorso: lei aveva deciso di lasciarlo e lui continuava a molestarla. Subito dopo la denuncia, è stato così attivato il codice rosso e disposta una vigilanza nei pressi dell’abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
