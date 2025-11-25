Ti piscio sulla bara  chiesto l’ergastolo per Gianluca Molinaro L’omicidio della ex Manuela Petrangeli frutto della brutalità del patriarcato

La rottura, poi una persecuzione lunga mesi e rinvigorita dal fatto che lui avesse scelto di separarsi da Manuela Petrangeli perché temeva lei avesse una relazione parallela. Infine gli spari con un fucile a canne mozze a ppena la donna è uscita dal suo posto di lavoro, la casa di cura Villa Sandra a Roma dove la 50enne lavorava come fisioterapista. La procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Gianluca Molinaro, ex compagno della vittima reo confesso di averla uccisa il 4 luglio 2024 e accusato anche di atti persecutori aggravati. Secondo i pm, infatti, «non c’è spazio per nessuna attenuante ». 🔗 Leggi su Open.online