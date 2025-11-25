This New Tudor Could Easily Make You a Monogamous Watch Collector
Tudor, grazie alla sua nuova uscita, può diventare la soluzione definitiva a chi si domanda quale sia l’ orologio da indossare ogni giorno. Cercare di individuare il modello ideale in qualsiasi circostanza è un passatempo irresistibile per chi ama il mondo dell’orologeria. Esiste un segnatempo da portare sempre al polso con entusiasmo, che tu stia andando in ufficio, a un matrimonio o a un’escursione? Tudor ha appena presentato la versione più versatile del suo storico orologio da campo: il Ranger. Il Ranger è da sempre una pietra miliare nella collezione Tudor. Quando il marchio è stato rilanciato nel 2013, questo modello è tornato in catalogo già l’anno successivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Tudor 1926 Luna Named after Luna, the Roman goddess of the moon, the Tudor 1926 Luna features a moon phase indicator at the 6 o'clock position on the dial, with a metal rim meticulously polished with precise beveling.
This New Tudor Could Easily Make You a Monogamous Watch Collector - When the brand relaunched in 2013, this model was one of the first it brought back just a year later.