The Wom | il 67% delle donne under 35 è stata toccata senza consenso

L'indagine del primo digital magazine femminile, alla quale hanno risposto in oltre 60.000 per raccontare le proprie storie, rivela anche che il 61% è stata oggetto di violenza psicologica, ma 8 vittime su 10 non denunciano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "The Wom": il 67% delle donne under 35 è stata toccata senza consenso

