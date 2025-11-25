The Exorcist | Scarlett Johansson nel nuovo film Blumhouse
La diva hollywoodiana Scarlett Johansson sarà tra i protagonisti del cast del nuovo The Exorcist targato Blumhouse Productions. Dopo aver contribuito a ridare lustro alla saga Jurassic World questa estate con “ Jurassic World: La Rinascita “, la due volte candidata all’Oscar Scarlett Johansson è stata scelta dal duo BlumhouseAtomic Monster per provare a risollevare le sorti del franchise horror The Exorcist (da noi L’esorcista), reduce dal tonfo al botteghino di “ L’esorcista: Il credente ” del 2023. La notizia è stata confermata da Deadline. “ Scarlett è un’attrice brillante, le cui interpretazioni accattivanti risultano sempre concrete e reali, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice di averla nel cast di questo film sull’Esorcista “, ha affermato il regista del nuovo film Mike Flanagan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scarlett Johansson contro... Pazuzu. L'attrice sarà la protagonista del prossimo film de L'ESORCISTA, quello scritto e diretto da Mike Flanagan per Universal e Blumhouse / Atomic Monster. #TheExorcist #LEsorcista #ScarlettJohansson #MikeFlanagan #TheE Vai su X
Scarlett è un’attrice brillante, le cui interpretazioni accattivanti risultano sempre concrete e realistiche, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice di averla nel cast di questo film“, ha dichiarato il regista. Il mondo de L'Esorcista si prepar - facebook.com Vai su Facebook
Scarlett Johansson guiderà la “versione radicale” del film The Exorcist - Scarlett Johansson torna con un nuovo film: sarà la protagonista della “versione radicale” di The Exorcist, diretta da Mike Flanagan. rumors.it scrive
The Exorcist | Scarlett Johansson nel nuovo film Blumhouse - La diva hollywoodiana Scarlett Johansson sarà tra i protagonisti del cast del nuovo The Exorcist targato Blumhouse Productions. Come scrive universalmovies.it
L’Esorcista torna al cinema: Scarlett Johansson protagonista del nuovo horror che farà tremare tutti - Scarlett Johansson guiderà il film L’Esorcista: un nuovo capitolo della saga horror firmato Blumhouse e Flanagan, e il cui cast inizia a prendere forma. Si legge su libero.it