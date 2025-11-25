The Exorcist | Scarlett Johansson nel nuovo film Blumhouse

La diva hollywoodiana Scarlett Johansson sarà tra i protagonisti del cast del nuovo The Exorcist targato Blumhouse Productions. Dopo aver contribuito a ridare lustro alla saga Jurassic World questa estate con “ Jurassic World: La Rinascita “, la due volte candidata all’Oscar Scarlett Johansson è stata scelta dal duo BlumhouseAtomic Monster per provare a risollevare le sorti del franchise horror The Exorcist (da noi L’esorcista), reduce dal tonfo al botteghino di “ L’esorcista: Il credente ” del 2023. La notizia è stata confermata da Deadline. “ Scarlett è un’attrice brillante, le cui interpretazioni accattivanti risultano sempre concrete e reali, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice di averla nel cast di questo film sull’Esorcista “, ha affermato il regista del nuovo film Mike Flanagan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

