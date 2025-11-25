The end a San Giovanni Rotondo | nove consiglieri mandano a casa il sindaco Barbano voluto da Conte
Con una lettera protocollata davanti al segretario comunale, nove consiglieri, di minoranza e pezzi della maggioranza, hanno firmato contestualmente e congiuntamente le dimissioni irrevocabili dall'incarico mettendo fine all'esperienza di Filippo Barbano sindaco, a un anno e mezzo dal voto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
