The Beatles Anthology in una nuova versione a 4 volumi

LIVERPOOL – Pubblicata per la prima volta tre decenni fa, la serie in otto parti “Anthology” dei Beatles ha reinventato il documentario musicale. Anziché avvalersi di un narratore esterno, “The Anthology” vedeva John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr raccontare la loro storia, in tutte le sue complessità e contraddizioni. La serie, che presentava i Beatles a nuove generazioni di spettatori e ascoltatori, segnò l’inizio di un processo creativo e commerciale che continua tutt’ora. The Beatles Anthology ritorna oggi nella sua versione definitiva sullo schermo, su disco e su carta stampata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - The Beatles Anthology in una nuova versione a 4 volumi

News recenti che potrebbero piacerti

The Beatles Anthology festeggia i 30 anni espandendo la docuserie e aggiungendo un libro e un nuovo disco - 2000 The Beatles Anthology è oggetto di un piccolo restyling che lo rende ancora più disponibile all'ascolto di nuove generazioni ... Da gqitalia.it

“The Beatles Anthology”: il ritorno della docuserie evento - La storica docuserie dei Beatles torna restaurata e ampliata in 9 episodi su Disney+: immagini rinnovate, audio potenziato e un nuovo capitolo da scoprire. libreriamo.it scrive

Beatles, l’Anthology si espande: nuova docu-serie, cofanetti e un libro celebrativo - "The Beatles Anthology" ritorna nella sua versione definitiva sullo schermo, su disco e su carta stampata in una veste nuova, più ampia e curata, riportando s ... Si legge su msn.com