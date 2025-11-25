The Beatles Anthology festeggia i 30 anni espandendo la docuserie e aggiungendo un libro e un nuovo disco

David Quantick ha ragione nel sostenere che i Beatles, a un certo punto degli anni Novanta, hanno smesso di essere soltanto un gruppo musicale per trasformarsi in leggenda, una cosa che significa inevitabilmente «distorcere gran parte della realtà originale fino a convertirla in mitologia». È plausibile che il progetto Anthology abbia inaugurato un processo di revisionismo culturale in grado negli anni di raggiungere nuove tappe trasfomandole in pietre miliari come la compilation 1 (2000), il remix alternativo Let It Be. Naked (2003), il mashupspettacolo circense Love (2006), il videogioco The Beatles Rock Band (2009), il documentario Eight Days a Week (2016) e, più di recente, gli sforzi di Peter Jackson con la sua Wingnut Films per rieditare l’eredità dei Fab Four in 4K. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Beatles Anthology festeggia i 30 anni espandendo la docuserie e aggiungendo un libro e un nuovo disco

