Thailandia donna si sveglia nella bara prima di essere cremata

In Thailandia, una donna ha iniziato a muoversi nella sua bara dopo essere stata portata nel tempo buddista per essere cremata. Il video è stato pubblicato proprio dal tempio – Wat Rat Prakhong Tham – situato nella provincia di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok. Nelle immagini si vede una donna distesa in una bara bianca sul retro di un pick-up, che muove leggermente le braccia e la testa, lasciando il personale del tempio sconcertato. La donna, secondo quanto riportato da suo fratello, era stata costretta a letto per circa due anni. A un certo punto la sua salute è peggiorata e lei ha smesso di rispondere, e lui l’ha creduta morta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia, donna si sveglia nella bara prima di essere cremata

