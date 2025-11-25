Testamenti falsi per sottrare eredità maxi sequestro a Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti Aveva falsificato i testamenti per sottrarre l’ingente eredità ai fratelli: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore complessivo di euro di oltre 7 milioni e 384mila euro a cinque persone accusate, a vario titolo, di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale mediante l’emissione e l’utilizzo di false fatturazioni. Gli indagati sono i figli e la moglie di colui che aveva falsificato i testamenti, sua suocera e un consulente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La lotta contro l'idolatria è il cuore del patto dell'Antico Testamento. Il rimprovero ai "falsi pastori" è un tema centrale (Geremia 23; Ezechiele 34). Vai su X
"Unite nella morte. È così che vorremmo. Ed è ciò che abbiamo stabilito nei nostri testamenti". - facebook.com Vai su Facebook
Testamenti falsi per sottrare eredità, maxi sequestro a Napoli - Aveva falsificato i testamenti per sottrarre l'ingente eredità ai fratelli: i militari del Nucleo di Polizia Economico- Lo riporta ansa.it
Falsifica i testamenti per l’eredità di 29 immobili tra Napoli e Caivano: sequestro da 7 milioni - Aveva falsificato i testamenti per sottrarre ai fratelli un’ingente eredità: secondo quanto ricostruito dal Nucleo di ... Come scrive internapoli.it