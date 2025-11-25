Testamenti falsi per sottrare eredità maxi sequestro a Napoli

Anteprima24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva falsificato i testamenti per sottrarre l’ingente eredità ai fratelli: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore complessivo di euro di oltre 7 milioni e 384mila euro a cinque persone accusate, a vario titolo, di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale mediante l’emissione e l’utilizzo di false fatturazioni.   Gli indagati sono i figli e la moglie di colui che aveva falsificato i testamenti, sua suocera e un consulente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

testamenti falsi per sottrare eredit224 maxi sequestro a napoli

© Anteprima24.it - Testamenti falsi per sottrare eredità, maxi sequestro a Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

testamenti falsi sottrare eredit224Testamenti falsi per sottrare eredità, maxi sequestro a Napoli - Aveva falsificato i testamenti per sottrarre l'ingente eredità ai fratelli: i militari del Nucleo di Polizia Economico- Lo riporta ansa.it

testamenti falsi sottrare eredit224Falsifica i testamenti per l’eredità di 29 immobili tra Napoli e Caivano: sequestro da 7 milioni - Aveva falsificato i testamenti per sottrarre ai fratelli un’ingente eredità: secondo quanto ricostruito dal Nucleo di ... Come scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Testamenti Falsi Sottrare Eredit224