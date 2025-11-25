Test tossicologici manomessi assolti il professor Montisci e gli altri tre imputati
Si è chiuso con l'assoluzione “perché il fatto non sussiste” il processo che vedeva quattro imputati tra cui l'ex direttore di Medicina Legale in Azienda Ospedaliera ed ex professore dell'Università Massimo Montisci, il quale era accusato di falso ideologico, tentato falso ideologico e indebita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
