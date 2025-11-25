Tesi innovative sulla gestione delle foreste tra i premiati anche uno studente Unipd
Dalla valutazione economica dei servizi ecosistemici al ruolo strategico della certificazione forestale, passando per la gestione attiva dei castagneti e la rete di boschi da seme per la vivaistica forestale, fino alla progettazione di nuovi impianti arborei per il sequestro di carbonio. Sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
