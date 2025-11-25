Tesi innovative sulla gestione delle foreste tra i premiati anche uno studente Unipd

Padovaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla valutazione economica dei servizi ecosistemici al ruolo strategico della certificazione forestale, passando per la gestione attiva dei castagneti e la rete di boschi da seme per la vivaistica forestale, fino alla progettazione di nuovi impianti arborei per il sequestro di carbonio. Sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tesi innovative gestione foresteTesi innovative sulla gestione delle foreste, tra i premiati anche uno studente Unipd - La tesi di Davide Bergomi (Università di Padova) ha valutato gli effetti di diversi regimi gestionali nei cedui di castagno della Valle Camonica, realtà forestale storicamente identitaria ma oggi mina ... Scrive padovaoggi.it

tesi innovative gestione forestePEFC Italia premia l’Università della Basilicata per le tesi innovative su gestione forestale - PEFC Italia valorizza la ricerca dell’Università della Basilicata con una tesi premiata che propone modelli innovativi per la gestione sostenibile delle foreste. Come scrive trmtv.it

tesi innovative gestione foresteUniversità della Tuscia premiata da PEFC tra la tesi più innovative sulla gestione delle foreste - Dalla valutazione economica dei servizi ecosistemici al ruolo strategico della certificazione forestale, passando per la gestione attiva dei castagneti e la rete di boschi da seme per la vivaistica fo ... Secondo tusciaup.com

Cerca Video su questo argomento: Tesi Innovative Gestione Foreste