Terry Gilliam | I Monty Python? Eravamo sei maschi bianchi Oggi non ci avrebbero fatto fare niente

Il regista si è raccontato al Torino Film Festival, dove ha ricevuto il premio alla carriera, denunciando i mali della società odierna e invocando la libertà di satira che è sempre stata la chiave della sua poetica. L'incontro con Terry Gilliam al Torino Film Festival si traduce in una serie irresistibile di gag. Niente e nessuno viene risparmiato dall'irresistibile ironia del regista di Brazil e L'esercito delle dodici scimmie, dai problemi di acustica dell'elegante sala conferenze all'interno della RAI al collega Martin Scorsese, da Kevin Spacey, che definisce "ragazzaccio" ricordando un incidente occorso presso l'Old Vic Theatre, al governo Meloni.

