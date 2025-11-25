Terrore al Parco di Monza | runner inseguite da un uomo che dà di matto

La classica corsa mattutina al Parco ha rischiato di trasformarsi in un incubo per tre donne. Il fatto è accaduto intorno alle 7 di questa mattina, martedì 25 novembre, nel Parco di Monza. A raccontarlo è proprio una delle donne coinvolte. I fatti "È successo tutto in pochissimi minuti - racconta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Aggressione al parco, famiglie ricevute dal sindaco. "I ragazzi vivono nel terrore, serve una reazione" - facebook.com Vai su Facebook

Monza, paura nel Parco: “Un uomo ha inseguito due runner e ne ha spinto una” - L’uomo avrebbe poi proseguito la sua camminata urlando nel vuoto, allontanandosi rapidamente tra gli alberi ancora immersi nella penombra. Come scrive mbnews.it

Parco di Monza, ragazzino in bici cade e batte le testa: è grave in ospedale - È ricoverato in Terapia intensiva Monza, 18 giugno 2025 – C’è apprensione per un ragazzino di 13 anni caduto poche ore ... Scrive ilgiorno.it

Pitone nel parco della Reggia di Monza, indagini in corso - Ad accorgersi del serpente all'ingresso pedonale di via Lecco, nei pressi della casa cantoniera, sono stati gli addetti alle ... Secondo tg24.sky.it