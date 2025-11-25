Terribile incidente a Rivarolo Canavese | auto esce di strada e si schianta Morti Alex Bellin e Salvatore Sorrentino ferita una ragazza

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre 2025, in via Rivarossa a Rivarolo Canavese. Un'auto Ford Focus su cui viaggiavano tre persone è uscita di strada e due di loro, Alex Bellin, 27enne di Valperga, e Salvatore Sorrentino, 28enne di Busano, sono morti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

