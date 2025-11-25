Ternana il club programma il futuro in anticipo | dopo Alessio Maestrelli rinnova Federico Romeo

Una seconda ‘mossa’ che fa ben sperare per programmare in anticipo il futuro. La Ternana calcio ha infatti annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista Federico Romeo. La nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2028, la medesima annunciata anche per Alessio Maestrelli che aveva. 🔗 Leggi su Today.it

Cagliari - TERNANA ? Proiezione sul Maxischermo! ___ ? Ancora 4 partite per sognare, vi aspettiamo anche oggi per sostenere insieme i nostri colori. ___ Inizio partita ore 16:15 Info e prenotazioni: +39 ?351 508 8563 #FatArtClub #Ternana Vai su Facebook

Ternana ko con il Milan Futuro: terza sconfitta consecutiva - Terni, 13 aprile 2025 – I rossoverdi rimediano la terza sconfitta di fila, consegnando alla Virtus Entella la promozione diretta in B con due settimane di anticipo. Come scrive lanazione.it

Ternana-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Prosegue il cammino super in campionato della Ternana di Ignazio Abate, che nella diciassettesima giornata del Girone B di Serie C sfiderà il suo passato. Riporta calciomercato.com

Ternana, Claudia Rizzo al The Guardian: “Il futuro del calcio è anche femminile” - La presidente della Ternana Calcio, Claudia Rizzo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano britannico The Guardian in cui ha parlato del suo ruolo, della visione per il club e della presenza delle d ... Lo riporta ternananews.it