Teo Luzi nuovo membro del consiglio direttivo della Banca d’Italia

Ildenaro.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teo Luzi, già comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, è nominato membro del consiglio direttivo della Banca d’Italia, contribuendo al percorso di aggiornamento della governance dell’istituto centrale. La nomina è stata approvata durante l’assemblea dei partecipanti, che si è svolta nella sede di via XX Settembre a Roma con una partecipazione del 60 per cento del capitale. Luzi prende il posto di Massimo Luciani, nominato a inizio anno giudice della Corte Costituzionale, e resterà in carica fino al 15 novembre 2024. La sua presenza porta nel Consiglio una figura di elevato profilo istituzionale, rilevante per le funzioni di indirizzo e vigilanza della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

