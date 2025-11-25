Teo Luzi nuovo membro del consiglio direttivo della Banca d’Italia

Teo Luzi, già comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, è nominato membro del consiglio direttivo della Banca d’Italia, contribuendo al percorso di aggiornamento della governance dell’istituto centrale. La nomina è stata approvata durante l’assemblea dei partecipanti, che si è svolta nella sede di via XX Settembre a Roma con una partecipazione del 60 per cento del capitale. Luzi prende il posto di Massimo Luciani, nominato a inizio anno giudice della Corte Costituzionale, e resterà in carica fino al 15 novembre 2024. La sua presenza porta nel Consiglio una figura di elevato profilo istituzionale, rilevante per le funzioni di indirizzo e vigilanza della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

1 dicembre 2025 — Un appuntamento unico per la comunità degli architetti torinesi! Dalle 18 alle 20, presso Ultraspazio Club nella splendida cornice del Palazzo Costa Carrù della Trinità, verrà presentato “elio”, il nuovo agente di intelligenza artificiale dedi - facebook.com Vai su Facebook

Italtel, Teo Luzi è il nuovo presidente - Roma, 12 aprile 2025 – Italtel, la multinazionale italiana con oltre cent’anni di vita alle spalle e ora punto di riferimento nel settore delle telecomunicazioni, ha formalizzato la nomina del nuovo ... Si legge su quotidiano.net

Teo Luzi nuovo comandante generale dei Carabinieri: "Arma è casa di vetro" - L'Arma come "una casa di vetro" e la necessità di dare "fiducia e ottimismo agli italiani" sono alcuni passaggi del discorso d'insediamento del generale Teo Luzi, che da questa mattina è il nuovo ... Lo riporta avvenire.it