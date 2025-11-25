Tentato omicidio a Capodistria | arrestato un cinquantacinquenne
Un cittadino sloveno è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai anni di un quarantanovenne, anch'egli sloveno. L'episodio di violenza è avvenuto nei giorni scorsi e il fermo è scattato il 23 novembre. L'uomo, dopo essere finito in manette, è stato sottoposto a interrogatorio il giorno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Scopri altri approfondimenti
Perugino condannata a 12 anni per concorso in tentato omicidio. A breve la Cassazione. La famiglia di Davide: "È socialmente pericolosa. E non si è mai pentita né scusata". - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce sorella per eredità, arrestato per tentato omicidio. A Pinerolo, la donna colpita con pugni al volto #ANSA Vai su X
Arrestato 14enne per tentato omicidio dei genitori: colpiti con un coltello mentre dormivano - Ravenna, 11 ottobre 2025 – Sventato dalla polizia di Stato di Ravenna un drammatico episodio di violenza familiare: un ragazzino di 14 anni ha tentato di uccidere i genitori con un’arma da taglio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Tentato omicidio. Accoltella i genitori mentre dormono, arrestato 14enne a Ravenna - Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l’accusa di tentato omicidio ... Come scrive blitzquotidiano.it
Accoltellò un coetaneo, arrestato 17enne per tentato omicidio - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per tentato omicidio; e portato nell'Istituto penale Beccaria di Milano dai carabinieri dopo che, il 26 giugno scorso, nella piazza centrale di Codogno (Lodi) a ... Scrive ansa.it