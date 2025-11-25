Tentato omicidio a Capodistria | arrestato un cinquantacinquenne

Un cittadino sloveno è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai anni di un quarantanovenne, anch'egli sloveno. L'episodio di violenza è avvenuto nei giorni scorsi e il fermo è scattato il 23 novembre. L'uomo, dopo essere finito in manette, è stato sottoposto a interrogatorio il giorno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

