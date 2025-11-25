Tentato femminicidio Genova convalidato il fermo di Panzica Testimoni | Così l’ha aggredita
(Adnkronos) – Convalidato oggi, martedì 25 novembre, dalla gip del tribunale di Genova Martina Tosetti il fermo di Salvatore Panzica, 66 anni, accusato di aver accoltellato sabato l’ex compagna Maria M. di 75 anni, nella sua abitazione di Montoggio. L’uomo, difeso dall’avvocata Sara Bellomo, resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Per la giudice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
