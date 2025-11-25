Tentano furto di attrezzi in auto passamontagna e torce Denuncia e foglio di via per due
TAURISANO - L’attrezzatura ritrovata all’interno della vettura e la rete di recinzione divelta, di pertinenza dell’abitazione nei pressi della quale sono stati fermati, non hanno lasciato molti dubbi sulle loro reali intenzioni. Così dopo l’identificazione in commissariato, per un 34enne di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Catania, tentano di rubare monetine del parcometro: 3 arresti #Cronaca #arresti #cassa #Catania #furto #monetine #parcometro - facebook.com Vai su Facebook
Oristano, tentano il furto al campeggio ma si impantanano con l’auto: uno arrestato, l’altro in fuga Vai su X
Passante avvisa la Polizia: due giovani denunciati per tentato furto e allontanati da Taurisano per 3 anni - L’occhio vigile di un passante consente alla Polizia di Taurisano di fermare due giovani, denunciati per tentato furto e allontanati dal comune per 3 anni. Riporta leccenews24.it
Taurisano: denunciati per tentato furto, allontanati dal comune per 3 anni - Nella serata di venerdì 21 novembre, la Polizia di Stato è intervenuta a Taurisano, in via Montegrappa, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un’auto in sosta con a bordo due giovani ... Scrive leccesette.it
Tentato furto a Fabbrica. Con la torcia entra in casa. Ma l’allarme lo fa scappare - I carabinieri hanno così inseguito l’auto del malvivente con a bordo due complici. Da msn.com