Tensioni ai centri per l’impiego Troisi movimento libero e autonomo | Preoccupati per possibili episodi di violenza la regione si assuma le sue colpe

"Abbiamo avuto notizia di tensioni, le ennesime, all'esterno di un Centro per l'impiego, stavolta nel Casertano, e di un intervento necessario delle forze dell'ordine. Non è il primo caso e purtroppo temiamo che non sarà l'ultimo. La Regione si assuma le sue colpe". Lo dichiara Nicola Troisi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

