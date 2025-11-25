Tennistavolo under 15 da favola | primo argento mondiale a squadre

Roma, 25 novembre 2025 – La storia italiana del tennistavolo ora è dipinta d’azzurro. Il merito è di quattro ragazzi di 15 anni: Giulio e Pietro Campagna, Danilo Faso e Francesco Trevisan. Medaglia d’argento per gli azzurrini ai Campionati Mondiali Giovanili di Cluj-Napoca, in Romania. All’Italia Under 15, in finale contro Taipei, è sfuggita la terza impresa consecutiva, ma è un risultato che ci fa entrare nel gotha del tennistavolo di settore. Perché dopo aver eliminato nei quarti il Giappone e in semifinale la Cina, i ragazzi guidati dal direttore tecnico Eric Angles sono stati sconfitti in finale per 3-2 da Taipei e hanno conquistato il primo argento di una squadra azzurra in una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

