Tennistavolo under 15 da favola | primo argento mondiale a squadre

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 novembre 2025 – La storia italiana del tennistavolo ora è dipinta d’azzurro. Il merito è di quattro ragazzi di 15 anni: Giulio e Pietro Campagna, Danilo Faso e Francesco Trevisan. Medaglia d’argento per gli azzurrini ai Campionati Mondiali Giovanili di Cluj-Napoca, in Romania. All’Italia Under 15, in finale contro Taipei,  è sfuggita la terza impresa consecutiva, ma è un risultato che ci fa entrare nel  gotha del tennistavolo di settore. Perché dopo aver eliminato nei quarti il Giappone e in semifinale la Cina, i ragazzi guidati dal direttore tecnico Eric Angles sono stati sconfitti in finale per 3-2 da Taipei e hanno conquistato il primo argento di una squadra azzurra in una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tennistavolo under 15 da favola primo argento mondiale a squadre

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo, under 15 da favola: primo argento mondiale a squadre

Argomenti simili trattati di recente

tennistavolo under 15 favolaItalia d'argento ai Mondiali di tennistavolo (ma dopo aver battuto la Cina) Under 15 - Ma l'impresa clamorosa era arrivata lunedì quando, trascinati da Danilo Faso, avevano piegato la Cina ... Si legge su corriere.it

Tennistavolo: l’Italia si ferma a un passo dal sogno ai Mondiali U15. Taipei si impone all’ultimo respiro - Alla BT Arena di Cluj Napoca, in Romania, è andata in scena la finalissima del Mondiale maschile a squadre riservato agli Under 15. Secondo oasport.it

tennistavolo under 15 favolaTennistavolo, impresa colossale dell’Italia U15! Batte la Cina con un super Danilo Faso ed è in finale ai Mondiali! - Nella seconda giornata dei Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo, nel torneo a squadre under 15 maschili, arriva un'altra grande prestazione ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Tennistavolo Under 15 Favola