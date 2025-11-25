Tennistavolo under 15 da favola | primo argento mondiale a squadre
Roma, 25 novembre 2025 – La storia italiana del tennistavolo ora è dipinta d’azzurro. Il merito è di quattro ragazzi di 15 anni: Giulio e Pietro Campagna, Danilo Faso e Francesco Trevisan. Medaglia d’argento per gli azzurrini ai Campionati Mondiali Giovanili di Cluj-Napoca, in Romania. All’Italia Under 15, in finale contro Taipei, è sfuggita la terza impresa consecutiva, ma è un risultato che ci fa entrare nel gotha del tennistavolo di settore. Perché dopo aver eliminato nei quarti il Giappone e in semifinale la Cina, i ragazzi guidati dal direttore tecnico Eric Angles sono stati sconfitti in finale per 3-2 da Taipei e hanno conquistato il primo argento di una squadra azzurra in una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
+++ Al Mondiale di Tennistavolo Under 15 è appena successa una cosa pazzesca +++ Una delle vittorie simbolicamente più importanti che si possano immaginare nello sport, a Cluj Napoca, in Romania, in semifinale L’ITALIA HA BATTUTO LA CINA 3-1 . . N Vai su Facebook
Italia d'argento ai Mondiali di tennistavolo (ma dopo aver battuto la Cina) Under 15 - Ma l'impresa clamorosa era arrivata lunedì quando, trascinati da Danilo Faso, avevano piegato la Cina ... Si legge su corriere.it
Tennistavolo: l’Italia si ferma a un passo dal sogno ai Mondiali U15. Taipei si impone all’ultimo respiro - Alla BT Arena di Cluj Napoca, in Romania, è andata in scena la finalissima del Mondiale maschile a squadre riservato agli Under 15. Secondo oasport.it
Tennistavolo, impresa colossale dell’Italia U15! Batte la Cina con un super Danilo Faso ed è in finale ai Mondiali! - Nella seconda giornata dei Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo, nel torneo a squadre under 15 maschili, arriva un'altra grande prestazione ... Si legge su oasport.it