Tempesta d’amore anticipazioni tedesche | Christoph ha un incidente

Tra le vicende che si preparano a tenere con il fiato sospeso i tantissimi fans di Tempesta d'Amore ce n'è una che vede protagonista Christoph Saalfeld. L'albergatore resterà coinvolto in un brutto incidente. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Tempesta d'amore, spoiler: Christoph perde i sensi. La storyline prenderà il via nel momento in cui Maxi Neubach cercherà di impedire che Christoph partecipi alla votazione per decidere la collaborazione tra il Fürstenhof e l'azienda vinicola di Katja. L'imprenditore avrà ben vive nella memoria le immagini della donna che avrà contribuito al suo arresto, e certamente il suo voto non agevolerebbe la sommeliere.

