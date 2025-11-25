Televoto Grande Fratello 2025 Giulia prima finalista | percentuali

AGGIORNAMENTO 24 novembre 2025 in diretta: la prima finalista di questa edizione del GF è Giulia Soponariu con il 26.04% (Donatella 21.15%, Rasha 19.86%, Omer 15.33%, Francesca 13.01%, Simone 4.06%). Nel nostro sondaggio, in effetti, la gieffina è sempre stata nella prima posizione. Inaspettata per noi è la percentuale di Donatella, che sembrava non avere speranze. Da stasera il Grande Fratello 2025 è entrato nella fase del ‘tutti contro tutti’. Innanzitutto, sono stati separati Francesca e Simone. Inoltre, non ci saranno più immuni, fatta eccezione per Mattia Scudieri che ha preso l’immunità tramite la busta rossa aperta da Grazia Kendi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Televoto Grande Fratello 2025, Giulia prima finalista: percentuali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Verrà fatto il nome del primo finalista, scelto dal televoto tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Il televoto decreterà chi, tra Francesca, Donatella, Giulia, Ome - facebook.com Vai su Facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Donatella, Francesca, Giulia, Omer, Rasha e Simone #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista - La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo concorrente a raggiungere la finale: Rasha, Giulia e Omer, le nomination ... Come scrive libero.it

Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu è la prima finalista: percentuali e reazione - Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello 2025: ecco il risultato del televoto e la reazione della concorrente. Secondo mondotv24.it

Grande Fratello, chi sono i concorrenti al televoto e le anticipazioni - Attesa per il risultato del televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. tg24.sky.it scrive