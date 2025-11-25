Tegola su Chiara Ferragni il pm chiede un anno e otto mesi per il Pandoro gate L’influencer accusata di truffa aggravata

Tegola su Chiara Ferragni. La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 1 anno e 8 mesi l’influencer nel processo per truffa aggravata sul Pandoro Pink Christmas e la beneficienza legata alle uova di Pasqua. Due operazioni commerciali che, secondo l’accusa ipotizzata dal pm Christian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, sarebbero state “mascherate” da iniziative benefiche, facendo ottenere a Ferragni un “ingiusto profitto” stimato complessivamente in 2 milioni e 225 mila euro, più altri benefici legati al “ritorno di immagine” non calcolabili. Chiara Ferragni, la scelta del rito abbreviato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

