Tegola su Chiara Ferragni il pm chiede un anno e otto mesi per il Pandoro gate L’influencer accusata di truffa aggravata

Tegola su Chiara Ferragni. La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 1 anno e 8 mesi l’influencer nel processo per truffa aggravata sul Pandoro Pink Christmas e la beneficienza legata alle uova di Pasqua. Due operazioni commerciali che, secondo l’accusa ipotizzata dal pm Christian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, sarebbero state “mascherate” da iniziative benefiche, facendo ottenere a Ferragni un “ingiusto profitto” stimato complessivamente in 2 milioni e 225 mila euro, più altri benefici legati al “ritorno di immagine” non calcolabili. Chiara Ferragni, la scelta del rito abbreviato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tegola su Chiara Ferragni, il pm chiede un anno e otto mesi per il Pandoro gate. L’influencer accusata di truffa aggravata

Argomenti simili trattati di recente

Ancora una brutta tegola sul principe Andrea. O forse sarebbe meglio dire «ex» principe. Perché una dichiarazione rilasciata oggi da Buckingham Palace rende noto che il terzogenito della regina Elisabetta, d'ora in poi, sarà conosciuto solo come Andrew Mo - facebook.com Vai su Facebook

Condannare Chiara Ferragni a un anno e 8 mesi, la richiesta del Pm - L'influencer: 'Fatto tutto in buona fede, nessuno ha lucrato' (ANSA) ... ansa.it scrive

Chiara Ferragni, il pm chiede 1 anno e 8 mesi per il Pandoro Gate. L’influencer: “Non ho lucrato, fatto tutto in buona fede” - L’imprenditrice digitale si è presentata piuttosto presto al Palazzo di Giustizia ed è riuscita ad evitare le telecamere. Secondo ilgiorno.it

Chiara Ferragni: la procura chiede la condanna a 1 anno e 8 mesi - Tra il 2021 e il 2022, l'influencer avrebbe ingannato i consumatori con presunti ingiusti profitti, in relazione alle vendite del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua, per circa 2,2 milioni d ... Riporta msn.com