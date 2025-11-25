Tegola Napoli nuovo infortunio | scelta obbligata per Conte contro il Qarabag
Il Napoli sta fronteggiando mille difficoltà con gli infortuni in questa stagione e queste non sembrano finire qui. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise, si sarebbe infatti fermato anche Miguel Gutierrez: per lui una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà a saltare la gara di stasera contro il Qarabag. Gutierrez out: contro il Qarabag gioca Olivera. Per Gutierrez lo stop rischia di essere non brevissimo: secondo Troise, infatti, rischierebbe seriamente di saltare anche la fondamentale gara contro la Roma. Per il match di stasera, invece, diventa sicura la titolarità di Mathias Olivera a questo punto, considerando che anche Leonardo Spinazzola è ancora out per infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
