Teatro Ablondi sabato 29 novembre lo spettacolo Separati ma non troppo

Livornotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre, alle 21.15, al Teatro Ablondi andrà in scena lo spettacoloSeparati ma non troppo”, commedia brillante di Paolo Caiazzo e Francesco Procopio che racconta con ironia e tenerezza l’improbabile amicizia fra Nicola, un uomo di mezza età appena separato, e il suo eccentrico. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

