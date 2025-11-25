Teatro Ablondi sabato 29 novembre lo spettacolo Separati ma non troppo
Sabato 29 novembre, alle 21.15, al Teatro Ablondi andrà in scena lo spettacolo “Separati ma non troppo”, commedia brillante di Paolo Caiazzo e Francesco Procopio che racconta con ironia e tenerezza l’improbabile amicizia fra Nicola, un uomo di mezza età appena separato, e il suo eccentrico. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
