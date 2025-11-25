Tassa rifiuti nuovo anno e nuovo aumento Media nazionale a 340 euro | la mappa completa dei rincari

L ’ombra di un autunno economico pesante si allunga sulle bollette degli italiani e, a gettare il suo cono d’ombra più scuro, non sono le forniture energetiche, ma questa volta è il sacchetto dell’immondizia, ovvero la TARI. Ogni anno, quando arriva il momento di pagare la tassa sulla spazzatura, sembra di rivedere un film già visto dal titolo: “Aumenta”. E, il 2025 non fa eccezione. Anzi, rincara la dose. Cresce lo spreco alimentare degli italiani: buttato cibo per 14 miliardi X TARI 2025: aumenti tassa. Secondo il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Prezzi & Tariffe di Cittadinanzattiva, una famiglia tipo dovrà mettere in conto 340 euro per la gestione dei rifiuti urbani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

