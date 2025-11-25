Tari quanto hanno pagato in più i viterbesi nell' ultimo anno

Nel 2025, la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani è pari a 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Sono i dati che emergono dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva. L'indagine ha interessato le tariffe rifiuti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it