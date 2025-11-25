Tara Reid in barella | Il mio drink era coperto da un tovagliolo che non avevo messo io VIDEO

Tara Reid, la celebre attrice di American Pie e de Il Grande Lebowski, è stata trasportata in ospedale nelle prime ore di domenica 23 novembre dopo un inquietante incidente avvenuto in un hotel della zona di Chicago. La star cinquantenne è stata portata via in barella dai paramedici da un DoubleTree Hotel di Rosemont, nell’Illinois, in seguito a quello che lei stessa definisce un episodio traumatico in cui crede che il suo drink sia stato alterato. Tara Reid Needs Major Help and Someone Close to Her Better Step In. pic.twitter.com8vkAM6p7F3 —??? (@Emilio2763) November 24, 2025 Secondo quanto confermato da un portavoce del Rosemont Public Safety Department, la chiamata per un’ambulanza è arrivata dall’hotel alle 12:39 del mattino per segnalare “una persona malata”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

