Tajani in Arabia Saudita Il nuovo asse strategico tra Roma e Riyadh

La visita di Antonio Tajani arriva mentre Roma e Riyadh sperimentano un ritmo di scambi politici e commerciali senza precedenti. Il vicepremier definisce sul Riyadh Daily l’Arabia Saudita “un partner strategico per l’Italia nel Golfo, con relazioni che risalgono al 1932”, e sottolinea che il rapporto si è evoluto negli ultimi anni in “un’alleanza dinamica e proiettata al futuro”. È un’impostazione che trova riscontro nella percezione saudita: analisti ed editorialisti del Regno parlano sempre più spesso di un asse che non nasce da necessità contingenti, ma da una convergenza strutturale. Tra loro, Abdulhadi Habtoor, nota come la visita “abbia un peso politico ed economico rilevante” e rappresenti una diretta prosecuzione dello slancio generato dal vertice di Al Ula tra Mohammed bin Salman e Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tajani in Arabia Saudita. Il nuovo asse strategico tra Roma e Riyadh

