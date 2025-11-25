Tacchini ospiti dell’hotel a 5 stelle di Washington | Gobble e Waddle trattati da vip prima di incontrare Trump – Video
Iniziati i preparativi per le festività invernali a Washington DC. In una tradizione tipicamente americana del Ringraziamento, due tacchini scelti stanno godendo di un trattamento a cinque stelle prima di ricevere l’onore supremo: la grazia presidenziale. Una ricorrenza organizzata dalla National Turkey Federation che unisce sfarzo politico, allegria natalizia e un tocco di lusso. Quest’anno, Gobble e Waddle, provenienti dalla Carolina del Nord, passeranno dei giorni al Willard InterContinental Hotel, dove verranno trattati come veri Vip in vista del loro prossimo incontro con il presidente Trump dal presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
«Graziando due tacchini per il Thanksgiving, Melania e Donald Trump hanno dato il via alle celebrazioni delle feste alla Casa Bianca. » Anche quest'anno, a Washington, la residenza presidenziale non si lascia sfuggire l'atmosfera natalizia. L'arrivo dell'alber