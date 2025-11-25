Tacchini ospiti dell’hotel a 5 stelle di Washington | Gobble e Waddle trattati da vip prima di incontrare Trump – Video

Iniziati i preparativi per le festività invernali a Washington DC. In una tradizione tipicamente americana del Ringraziamento, due tacchini scelti stanno godendo di un trattamento a cinque stelle prima di ricevere l’onore supremo: la grazia presidenziale. Una ricorrenza organizzata dalla National Turkey Federation che unisce sfarzo politico, allegria natalizia e un tocco di lusso. Quest’anno, Gobble e Waddle, provenienti dalla Carolina del Nord, passeranno dei giorni al Willard InterContinental Hotel, dove verranno trattati come veri Vip in vista del loro prossimo incontro con il presidente Trump dal presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

