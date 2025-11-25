Svilar Roma il portiere giallorosso è sempre più al centro del progetto capitolino E sul futuro non ci sono dubbi

Svilar Roma, il portiere sta aiutando i giallorossi ad inseguire il sogno Scudetto. Una crescita che lo ha portato ad essere uno dei migliori in Serie A La straordinaria crescita della Roma in questa stagione passa da tanti aspetti, ma uno in particolare sta diventando il simbolo della trasformazione giallorossa: Svilar Roma è ormai un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Svilar Roma, il portiere giallorosso è sempre più al centro del progetto capitolino. E sul futuro non ci sono dubbi

Altre letture consigliate

Cremonese- #Roma, le pagelle: Ferguson si libera della maledizione del gol, Svilar prodigio Vai su X

Cremonese-Roma, le pagelle: Ferguson si libera della maledizione del gol, Svilar prodigio - facebook.com Vai su Facebook

Svilar fu una grande intuizione di Tiago Pinto: così la Roma in estate ha evitato l'addio - Il club portoghese che da anni vende i suoi gioielli a peso d'oro e riesce. Riporta tuttomercatoweb.com

Svilar in volo, e il sogno è in buone mani: personalità e doti tecniche da top player, oggi vale 40 milioni - «Qualche tempo fa, quando la comfort zone di Gasperini era cambiata, il tecnico della Roma andava dicendo. Lo riporta ilmessaggero.it

Roma, Svilar: “Mai considerato altre possibilità. Volevo solo rimanere qui” - Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato dal ritiro giallorosso in Inghilterra, commentando il suo rinnovo e i prossimi obiettivi Mile Svilar è stato tra i protagonisti della scorsa stagione ... Come scrive gianlucadimarzio.com