Supplenti brevi senza stipendio per mesi | verso una revisione dei pagamenti domani tavolo al Ministero

Mercoledì 26 novembre alle ore 11:30 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato un “tavolo semplificazione” dedicato alla revisione del processo di pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

