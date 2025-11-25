Supermagic debutta al Gardaland Theatre il video dello spettacolo

Il Ponte dell’Immacolata segnerà il debutto di Supermagic al Gardaland Resort: per la prima volta lo spettacolo approda in un parco divertimenti italiano. Supermagic “Arcano” è il festival internazionale di magia teatrale premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come Miglior Spettacolo di Magia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

