Supermagic debutta al Gardaland Theatre il video dello spettacolo
Il Ponte dell’Immacolata segnerà il debutto di Supermagic al Gardaland Resort: per la prima volta lo spettacolo approda in un parco divertimenti italiano. Supermagic “Arcano” è il festival internazionale di magia teatrale premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come Miglior Spettacolo di Magia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Supermagic debutta al Gardaland Theatre nel weekend dell'Immacolata, il video dello spettacolo - (LaPresse) Il Ponte dell’Immacolata segnerà il debutto di Supermagic al Gardaland Resort: per la prima volta lo spettacolo approda in un ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Supermagic, il “più grande spettacolo di magia d’Europa” debutta a Gardaland dal 5 all’8 dicembre - CASTELNUOVO Supermagic è il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale: 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale – tra cui campioni ... Secondo vocedimantova.it
Supermagic, a Gardaland dal 5 all’8 dicembre arriva il più grande spettacolo di magia d’Europa - Supermagic è da oltre vent’anni il punto di riferimento internazionale della magia teatrale: 21 edizioni, più di 130 artisti di fama mondiale – tra cui numerosi campioni internazionali – e oltre 280. timemagazine.it scrive