Superlega Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Domani sera il palazzetto di Perugia accende i riflettori sulla prima giornata del girone di ritorno, che i Block Devils giocheranno in anticipo, rispetto a tutte le altre squadre di campionato, per l’imminente partecipazione al Mondiale per Club. Si ritroveranno l’una di fronte all’altra, a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SuperLega, anche Perugia cede alla legge della BTS Arena 23/11/2025 Itas Trentino batte la Sir Susa Scai Perugia 3-1 e risale al terzo posto in classifica Vai su Facebook

?| VIDEO Highlights di Itas Trentino-Sir Susa Scai Perugia 3-1 (7° turno di SuperLega) #? #trentinonelcuore Vai su X

Superlega, la Sir Susa Scai Perugia cade a Trento per 3-1 - Nella settima di andata arriva una sconfitta netta per i Block Devils che, in trasferta alla BTS Arena di Trento, cedono ai padroni di casa l’intera posta in palio, al termine di un match lungo ed est ... Lo riporta assisisport.it

Superlega, la Sir perde anche a Trento e viene affiancata in vetta da Verona - 1 subito dai Block Devils, che ora devono reagire immediatamente. Come scrive perugiatoday.it

Superlega, riscatto cercasi per la Sir. Dzavoronok: "Affrontiamo questa settimana con la giusta mentalità" - Il grande ex della sfida con Verona, persa al tie break, non si perde d'animo e assicura: "Fisicamente sto migliorando e sono pronto a dare una mano alla squadra" ... Secondo perugiatoday.it