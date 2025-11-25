Superlega causa contro la Uefa | chiesti 4,5 miliardi ecco perché

Si torna a parlare di Superlega ma questa volta perché il Real Madrid e la società A22 Sports Management che avrebbe voluto organizzare il super torneo con i club più forti d'Europa hanno deciso di fare una causa contro la Uefa chiedendo un risarcimento pari a 4,5 miliardi di euro. Quali sono le accuse. Lo ha confermato lo stesso presidente del Real Madrid, Florentino Pèrez, nel corso dell'assemblea del club nell'assemblea del club: il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha ricevuto una lettera dalla società dove viene "esortato" a conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e ad approvare la Superlega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

