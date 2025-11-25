Superlega causa contro la Uefa | chiesti 4,5 miliardi ecco perché
Si torna a parlare di Superlega ma questa volta perché il Real Madrid e la società A22 Sports Management che avrebbe voluto organizzare il super torneo con i club più forti d'Europa hanno deciso di fare una causa contro la Uefa chiedendo un risarcimento pari a 4,5 miliardi di euro. Quali sono le accuse. Lo ha confermato lo stesso presidente del Real Madrid, Florentino Pèrez, nel corso dell'assemblea del club nell'assemblea del club: il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha ricevuto una lettera dalla società dove viene "esortato" a conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e ad approvare la Superlega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Miliardi dall'Uefa e Ceferin in tribunale: l'ultima sfida della Superlega - facebook.com Vai su Facebook
La Superlega pronta a far causa alla UEFA: richiesta di risarcimento per 4,5 miliardi di euro - La Super League porta l’UEFA in tribunale: chiesti oltre 4,5 miliardi e il riconoscimento ufficiale della nuova competizione ... Secondo fanpage.it
Superlega, non è ancora finita: A22 chiede un risarcimento danni alla UEFA - La società dietro la Superlega ha avviato un'altra azione legale contro la UEFA di Ceferin. Segnala calciomercato.it
Miliardi dall'Uefa e Ceferin in tribunale: l'ultima sfida della Superlega - La decisione dell'A22 dopo la sentenza di Madrid: "Non è stato raggiunto nessun accordo. Lo riporta tuttosport.com