Superenalotto martedì 25 novembre estratta la combinazione vincente

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, martedì 25 novembre, del Superenalotto: 18, 20, 21, 23, 40, 43. Numero Jolly: 52. Numero SuperStar: 10. Nessun '6' né '5+1'. Centrati invece sette '5' che vincono ciascuno 23.710,72 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 83.200.000 euro.

