Superata quota 200 mila euro nella raccolta fondi per il monastero distrutto dall' incendio
La raccolta fondi dedicata al Monastero della Bernaga e alle monache Romite attraversa in questi giorni una nuova fase della sua apertura alle comunità locali. Infatti, dopo che l’appassionata adesione dei singoli cittadini aveva portato in dote oltre 100mila euro nel primo mese di campagna, la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
