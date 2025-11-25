Super yacht il gigante di Baglietto è arrivato in cantiere alla Spezia

La Spezia, 25 novembre 2025 – E’ arrivato in cantiere dello scafo del primo T54 di Baglietto. Il motoryacht di 54 metri, evoluzione della fortunata serie T52, di cui sono già stati venduti nove esemplari, introduce un significativo passo avanti in termini di dimensioni, volumi e possibilità di personalizzazione. La compilation di super yacht che girano per le strade della Darsena di Viareggio Il nuovo modello conserva le linee esterne classiche e slanciate che contraddistinguono l’eleganza senza tempo della gamma firmata da Francesco Paszkowski Design. Il T54 è lo yacht da 499 GT più grande attualmente disponibile sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

