Super yacht il gigante di Baglietto è arrivato in cantiere alla Spezia
La Spezia, 25 novembre 2025 – E’ arrivato in cantiere dello scafo del primo T54 di Baglietto. Il motoryacht di 54 metri, evoluzione della fortunata serie T52, di cui sono già stati venduti nove esemplari, introduce un significativo passo avanti in termini di dimensioni, volumi e possibilità di personalizzazione. La compilation di super yacht che girano per le strade della Darsena di Viareggio Il nuovo modello conserva le linee esterne classiche e slanciate che contraddistinguono l’eleganza senza tempo della gamma firmata da Francesco Paszkowski Design. Il T54 è lo yacht da 499 GT più grande attualmente disponibile sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Imperia potenzia la cantieristica di lusso. Partono a inizio 2026 i lavori per la realizzazione di una “clinica della bellezza” dedicata ai super yacht, in grado di ospitare imbarcazioni in refitting fino a 55 metri - facebook.com Vai su Facebook
Codecasa, l’artigiano del mare di Armani, Dolce e Gabbana e Del Vecchio: «I super yacht dei vip, disegnati con loro» Vai su X
Super yacht, il gigante di Baglietto è arrivato in cantiere alla Spezia - Il motoryacht di 54 metri, evoluzione della fortunata serie T52, di cui sono già stati venduti nove esempl ... Da lanazione.it
Stile, lusso e comfort al top: ecco il Panam di Baglietto, super yacht hi-tech di 40 metri che vola sull’acqua a 31 nodi! - Si chiama Panam, come la storica compagnia aerea americana, ma è una imbarcazione di 40 metri: un super yacht firmato Baglietto, lo storico cantiere italiano specializzato nella costruzione ... Scrive motori.ilmessaggero.it
Baglietto affida ad Asiamarine la rappresentanza esclusiva in Asia - Il cantiere navale Baglietto è lieto di annunciare la nomina di ASIAMARINE come suo rappresentante per l’Asia. Scrive pressmare.it