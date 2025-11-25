Tra le tante offerte del Black Friday spiccano Huawei Watch Fit 4 e Fit 4 Pro: i due smartwatch sono proposti con doppi sconti e omaggi! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Super prezzi con omaggi per Huawei Watch Fit 4 e Fit 4 Pro per il Black Friday