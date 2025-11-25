Summer Jamboree a Senigallia svelate le date dell' edizione numero 26
SENIGALLIA - Il Summer Jamboree annuncia le date della sua edizione numero 26. Il festival internazionale dedicato alla musica e cultura dell'America anni '40 e '50 si terrà ancora a Senigallia per dieci giorni, dal 31 luglio al 9 agosto 2026. L'evento si conferma un'esperienza culturale diffusa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Annunciate le date del Summer Jamboree 2026, dal 31 luglio al 9 agosto - facebook.com Vai su Facebook
Il Summer Jamboree 2026 a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto - Il festival internazionale dedicato alla musica e cultura dell'America anni '40 e '50 si terrà ancora a Senigallia (Ancona) per dieci giorn ... Lo riporta ansa.it
Summer Jamboree, annunciate le date dell'edizione 2026: tutte le novità. E si balla anche d'inverno - Il Summer Jamboree, il più grande Festival internazionale nel suo genere dedicato al Rock’n’Roll e allo Swing, nelle loro molteplici declinazioni ... Come scrive msn.com
Annunciate le date del Summer Jamboree 2026 - Il Summer Jamboree, il più grande Festival internazionale nel suo genere dedicato al Rock'n'Roll e allo Swing, nelle loro molteplici declinazioni Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Doo- youtvrs.it scrive