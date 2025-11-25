Suicidio assistito nelle Marche Mangialardi ci riprova | proposta di legge bis
Ancona, 25 novembre 2025 – Non parla di eutanasia, in Italia vietata, ma di suicidio assistito, la proposta di legge depositata dal consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi. L’esponente di minoranza ci riprova per la seconda volta, dopo che nel 2022 la proposta di legge non era neppure arrivata in aula. Oggi l’esito potrebbe essere diverso, anche se il suicidio medicalmente assistito rimane un argomento considerato da tutti gli schieramenti ‘molto delicato’, in quanto coinvolge la coscienza di ognuno sul fine vita. La sentenza della Corte Costituzionale. In Italia, in assenza di una legislazione nazionale, un punto di svolta è stata la sentenza della Corte Costituzionale (242 del 2019), che ha di fatto stabilito la non punibilità di chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
