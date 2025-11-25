Sudan leader RSF Dagalo incensa Trump e annuncia tregua umanitaria di 3 mesi e fine ostilità | Serve alleviare le sofferenze del popolo - VIDEO

In un discorso pubblico, il leader delle Forze di Supporto Rapido accusate di indicibili stupri, violenze, esecuzioni di massa in Sudan, ha annunciato di voler intraprendere una tregua "umanitaria" per agevolare il passaggio di medici e assistenti nella regione. Dagalo ha inoltre promesso che "sarà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, leader RSF Dagalo incensa Trump e annuncia tregua umanitaria di 3 mesi e fine ostilità: "Serve alleviare le sofferenze del popolo" - VIDEO

