Sua cuique tribuere Giustizia tra fede e diritto Riflessioni giubilari dei giuristi convegno a Roma
ROMA – “Sua cuique tribuere. Giustizia tra fede e diritto. Riflessioni giubilari dei giuristi” è il tema del convegno in programma mercoledì 26 novembre, a Roma, nella Sala Giovanni Paolo II (Via Paolo VI, 21). L’evento trae origine dall’esigenza, avvertita da alcuni giuristi di fede cattolica, di dare vita a un’iniziativa non strettamente confessionale, ma comunque in linea con lo spirito giubilare, sul tema della giustizia, tra fede e diritto. Tale iniziativa è stata promossa, sostenuta, coordinata dal Direttore Generale del Consorzio Universitario Humanitas, Antonio Attianese, e organizzata dal Dipartimento Giuridico del medesimo Consorzio grazie all’impegno progettuale di Pietro Mazzei e Franco Vallocchia, con la collaborazione di un Comitato organizzatore composto da Vincenzo Aloisantoni, Antonio Angelosanto, Federico Carrai, Gennaro Colangelo, Maria Teresa della Cortiglia, Nicola Illuzzi, Maria Petrone e Daniele Santosuosso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
