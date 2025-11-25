Stupro al parco a Romafermati 3 uomini

9.40 A Roma,fermati tre marocchini accusati, in concorso, di violenza sessuale e rapina. Si tratta del caso di stupro di una 18enne avvenuto la notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste. La ragazza si trovava con il fidanzato, entrambi italiani, in auto,in intimità, quando i tre uomini hanno sfondato il vetro della vettura e uno di loro ha afferrato la giovane. Gli altri due hanno immobilizzato il ragazzo, mentre la 18enne è stata portata in un luogo appartato per violentarla. Questo secondo la ricostruzione di chi indaga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it