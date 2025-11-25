Stuprata nel parco di Tor Tre Teste sotto gli occhi del fidanzato | fermati 3 ragazzi

Roma, 25 novembre 2025 – Un decreto di fermo nei confronti di tre ragazzi accusati, in concorso, di violenza sessuale e rapina è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Roma su disposizione della procura in relazione allo stupro di una 18enne avvenuto la notte del 25 ottobre scorso nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. La ragazza era insieme al fidanzato, appartati in auto, quando i tre ragazzi hanno sfondato il vetro dell’auto e uno dei tre ha afferrato la ragazza facendola scendere dall’auto e poi l’ha violentata mentre gli altri due tenevano fermo il fidanzato. Quando le due vittime sono riuscite a chiamare la polizia, il gruppo, di tre o più ragazzi, è scappato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

