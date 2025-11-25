Stupore in Thailandia | è pronta per essere cremata ma è viva Un colpo alla bara l' ha salvata
Una donna thailandese di 65 anni, data per morta e pronta per essere cremata, è stata ritrovata viva all’interno della bara dopo aver bussato dall’interno per attirare l’attenzione. L’episodio, raccontato dalla CNN, è avvenuto nel tempio buddhista Wat Rat Prakhong Tham, nella provincia di Nonthaburi, vicino Bangkok. Gli operatori del tempio, inizialmente increduli, si sono accorti che la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
