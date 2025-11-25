Studenti e collettivi ancora in piazza | Liberiamoci dalla violenza sulle donne
Circa 400 persone si sono radunate in piazza VIII Agosto per il corteo studentesco del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’atmosfera è calma e partecipata, con molte ragazze e studenti che hanno portato tamburi e strumenti musicali, riempiendo la piazza di suoni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
#StudentiAutorganizzatiMarche Il percorso di messa in relazione e di organizzazione autonoma dei collettivi studenteschi e universitari della regione "Costruire un collettivo studentesco autorganizzato nelle Marche significa aprire spazi di libertà e di conflitto, - facebook.com Vai su Facebook
Medicina, studenti pronti al ricorso collettivo contro il test del semestre filtro | Bernini: "Troveremo i furbetti, ma l'esame resta valido" #testmedicina #21novembre Vai su X
Studenti, oggi manifestazioni in cinquanta piazze: scontri a Bologna e Torino - Nel capoluogo emiliano un corteo di collettivi voleva raggiungere la zona della fiera per contestare i ministri ospiti all'assemblea Anci. Riporta repubblica.it
Studenti, oggi lo sciopero in Italia per la scuola e il clima. A Roma il "No Meloni Day" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Studenti, oggi lo sciopero in Italia per la scuola e il clima. Secondo tg24.sky.it
Studenti scesi in piazza in oltre 50 città italiane - Collettivi e associazioni studentesche contro il Governo e le guerre e con proposte per una scuola diversa: con loro Pro- avvenire.it scrive